Ucraina: Unicef, 40mila bambini a dettato su sicurezza anti - mine (Di venerdì 7 aprile 2023) Per ricordare le regole di salvezza dalle mine, l'Unicef ha organizzato con il Ministero dell'Istruzione e delle Scienze dell'Ucraina, Il Servizio di Emergenza di Stato dell'Ucraina (Ses), la radio ...

