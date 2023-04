Ucraina-Russia, Peskov: “Tregua di Pasqua? Non abbiamo sentito il Vaticano” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino: "Macron a Pechono? Cina potenza seria, pressioni non cambiano sua posizione" Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato le parole del presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti Leonid Sevastyanov, che avrebbe avuto un colloquio privato con Papa Francesco riguardo una possibile Tregua di due settimane nella zona di guerra in Ucraina, durante il periodo delle festività Pasquali: “abbiamo letto le notizie di un incontro che un rispettato rappresentante ha avuto con il Pontefice, ma non abbiamo sentito alcuna dichiarazione vaticana su questo argomento. Pertanto, non riteniamo necessario e possibile commentare”. SEVASTYANOV – “Il Papa mi ha detto che in vista della Pasqua cattolica (domenica 9) e della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino: "Macron a Pechono? Cina potenza seria, pressioni non cambiano sua posizione" Il portavoce del Cremlino Dmitryha commentato le parole del presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti Leonid Sevastyanov, che avrebbe avuto un colloquio privato con Papa Francesco riguardo una possibiledi due settimane nella zona di guerra in, durante il periodo delle festivitàli: “letto le notizie di un incontro che un rispettato rappresentante ha avuto con il Pontefice, ma nonalcuna dichiarazione vaticana su questo argomento. Pertanto, non riteniamo necessario e possibile commentare”. SEVASTYANOV – “Il Papa mi ha detto che in vista dellacattolica (domenica 9) e della ...

