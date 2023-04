Ucraina-Russia | Peskov | “Tregua di Pasqua? Non abbiamo sentito il Vaticano”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino Dmitryha commentato le parole del presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti Leonid Sevastyanov, che avrebbe avuto un colloquio privato con Papa Francesco riguardo una possibiledi due settimane nella zona di guerra in, durante il periodo delle festivitàli: “letto le notizie di un incontro che un rispettato rappresentante ha avuto con il Pontefice, ma nonalcuna dichiarazione vaticana su questo argomento. Pertanto, non riteniamo necessario e possibile commentare”. SEVASTYANOV – “Il Papa mi ha detto che in vista dellacattolica (domenica 9) e dellaortodossa (domenica 16) suggerisce che siano fermate tutte le ostilità nella zona di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha usato la sua presidenza di turno del Consiglio di sicurezza Onu per organizzare una riunione inf… - MarcoFattorini : Cronache dalla Russia di Putin. L’attivista politico Vladimir Kara-Murza, sopravvissuto a due tentativi di avvelena… - MarcoFattorini : Dall’inizio dell’invasione la Russia ha lanciato 4.750 missili contro l’Ucraina per un valore di 16 miliardi di dol… - GiudiVera : RT @ultimenotizie: Il presidente brasiliano #Lula ha suggerito che l'#Ucraina ceda la #Crimea alla #Russia per porre fine alla guerra, sott… - lucabattanta : Una mia parente mi ha chiesto un libro valido sull'attuale situazione geopolitica tra Russia ed Ucraina. Cosa consigliereste? Grazie -

La Via Crucis verrà 'giocata' sulla solidarietà verso chi soffre per le tante guerre più che per la riconciliazione traedche si è capito non è argomento che funzioni né da una parte ..."Voci di pace dai giovani dell'e della" è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare la loro esperienza. "Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto ...... ambasciatore americano a Kiev dal 2006 al 2009, in rappresentanza di George Bush e di Barack Obama invita a puntare su un ruolo della Cina nella guerra tra. Secondo Taylor il ...

Ucraina, la diretta - New York Times: "Fuga di notizie sui social dei piani segreti di Usa e Nato". Londra: "Forse i russi ... Il Fatto Quotidiano

Dovrebbe accadere alla decima stazione («Gesù è spogliato delle vesti»). «Voci di pace dai giovani dell'Ucraina e della Russia» è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare ...La guerra in Ucraina, aperta nel febbraio del 2022, sembra non finire mai, diverse sono le opinioni in proposito in merito alla possibile conclusione sia in relazione alla tenuta ...