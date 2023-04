Ucraina-Russia, Lavrov: “Pace dovrà basarsi su nuovo ordine mondiale” (Di venerdì 7 aprile 2023) Per il ministro degli Esteri russo, oggi ad Ankara, in futuro non ci sarà un'unica "potenza egemone". Cavusoglu: "Guerra finisca al più presto possibile con negoziati" Una Pace in Ucraina dovrà basarsi su un “nuovo ordine mondiale”, dove non vi sarà un’unica “potenza egemone”. Lo ha detto ad Ankara il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo l’incontro con il collega turco Mevlut Cavusoglu. “Ogni negoziato deve tenere conto degli interessi e le preoccupazioni russe. Deve trattarsi dei principi sui quali verrà basato il nuovo ordine mondiale”, ha detto Lavrov, spiegando che Mosca respinge “un ordine mondiale unipolare guidato da una potenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Per il ministro degli Esteri russo, oggi ad Ankara, in futuro non ci sarà un'unica "potenza egemone". Cavusoglu: "Guerra finisca al più presto possibile con negoziati" Unainsu un “”, dove non vi sarà un’unica “potenza egemone”. Lo ha detto ad Ankara il ministro degli Esteri russo Sergeidopo l’incontro con il collega turco Mevlut Cavusoglu. “Ogni negoziato deve tenere conto degli interessi e le preoccupazioni russe. Deve trattarsi dei principi sui quali verrà basato il”, ha detto, spiegando che Mosca respinge “ununipolare guidato da una potenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha usato la sua presidenza di turno del Consiglio di sicurezza Onu per organizzare una riunione inf… - MarcoFattorini : Cronache dalla Russia di Putin. L’attivista politico Vladimir Kara-Murza, sopravvissuto a due tentativi di avvelena… - MarcoFattorini : Dall’inizio dell’invasione la Russia ha lanciato 4.750 missili contro l’Ucraina per un valore di 16 miliardi di dol… - Valery4029 : RT @angelo_falanga: L'UE è la più grande perdente in questa guerra per procura in Ucraina che è in corso. Le sanzioni alla Russia non sono… - Marco91489991 : @nigno11 @CLAUDIOGA1 @ultimenotizie Io direi fino all'ultimo russo visto che con tutta la loro 'potenza'non hanno c… -