Ucraina, Nyt: carte segrete di Usa e Nato pubblicate sui social (Di venerdì 7 aprile 2023) Documenti top secret degli Usa e della Nato sui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia sono state pubblicate in settimana sui social. Lo rivela il New York ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Documenti top secret degli Usa e dellasui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia sono statein settimana sui. Lo rivela il New York ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Documenti top secret di Usa e Nato sui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la R… - sant_px : RT @valy_s: Il NYT riferisce che sono apparsi sui social documenti Top Secret #USA-#NATO contenenti dettagli sulla pianificazione della con… - frances86255202 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, news oggi. Nyt: carte top secret Usa-Nato pubblicate su social LIVE - MariMario1 : RT @valy_s: Il NYT riferisce che sono apparsi sui social documenti Top Secret #USA-#NATO contenenti dettagli sulla pianificazione della con… - maresca_franco : RT @Agenzia_Ansa: Documenti top secret di Usa e Nato sui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia… -