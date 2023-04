Ucraina, Lavrov: "La Russia potrebbe abbandonare l'accordo sul grano" (Di venerdì 7 aprile 2023) 07 apr 12:37 Lavrov: "La Russia potrebbe abbandonare l'accordo sul grano" La Russia ha fatto sapere che potrebbe abbandonare l'accordo, che ha sbloccato le esportazioni di grano dai porti dell'Ucraina,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 aprile 2023) 07 apr 12:37: "Lal'sul" Laha fatto sapere chel', che ha sbloccato le esportazioni didai porti dell',...

Lavrov:aperti a negoziati per l'Ucraina Lo ha detto il ministro russo Lavrov affermando la disponibilità di Mosca a negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Lavrov,in conferenza stampa con l'omologo turco Cavusoglu ad Ankara,ha ... Ucraina, Lavrov: "La Russia potrebbe abbandonare l'accordo sul grano" ... che ha sbloccato le esportazioni di grano dai porti dell'Ucraina, se non sarà permessa l'esportazione anche di prodotti russi. Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. 07 apr 11:...