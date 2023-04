(Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. (Adnkronos) - Sonoadfra il ministro degli Esteri russo Sergeye il suo omologo turco Mevlut. Lo riporta la Tass.dovrebbe discutere con la parte turca del conflitto in, dell'attuazione dell'accordo sul grano, di questioni energetiche e degli sforzi per normalizzare la situazione nel Nagorno-Karabakh, oltre che dei rapporti trae Damasco.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_boggero : RT @Gianl1974: ?? A Washington sono iniziati i negoziati chiusi sulla rimozione delle munizioni della Guerra Fredda dai bunker e la loro su… - mario0549 : RT @Gianl1974: ?? A Washington sono iniziati i negoziati chiusi sulla rimozione delle munizioni della Guerra Fredda dai bunker e la loro su… - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: ?? A Washington sono iniziati i negoziati chiusi sulla rimozione delle munizioni della Guerra Fredda dai bunker e la loro su… - Gianl1974 : ?? A Washington sono iniziati i negoziati chiusi sulla rimozione delle munizioni della Guerra Fredda dai bunker e l… - arcobalenietnei : RT @Tarallucci_Vino: Nell'ovest dell'Ucraina sono i iniziati i pogrom contro i sacerdoti ed i fedeli della chiesa ortodossa ufficiale. http… -

... per la presenza in una stazione di una donna russa e una donnainsieme. Il Papa all'ultimo ... gli impegni di Papa Francesco in vista della Pasqua Con la domenica delle Palme sonoi ...Da un anno a questa parte la guerra inha riportato attuali le strategie di protezione ... spostati grazie a rocamboleschi trasporti con mezzi di fortuna,nel 1940 e ripresi nell'..." Lo spettacolo è nato in contemporanea ai conflitti che sonoin- dice ai microfoni della Dire - è molto facile mancare di rispetto a una cosa così e proprio per questo non ...

Ucraina: iniziati colloqui Lavrov-Cavusoglu ad Ankara Civonline

Ankara, 7 apr. (Adnkronos) – Sono iniziati ad Ankara i colloqui fra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Lo riporta la Tass. Lavrov dovrebbe discutere ...Il presidente ucraino Zelensky insiste sulla creazione di una coalizione aerea internazionale per fornire all'Ucraina caccia moderni ...