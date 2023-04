Ucraina: Germania registra 6.000 reati legati alla guerra (Di venerdì 7 aprile 2023) Berlino, 7 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Ufficio federale per le indagini penali tedesco ha registrato circa 6.000 reati legati alla guerra in Ucraina dall'inizio del conflitto. Lo scrive il Neue Osnabrücker Zeitung. Secondo le informazioni del quotidiano tedesco, durante le prime due settimane dell'invasione russa dell'Ucraina, i crimini sono stati diretti contro Mosca, ma negli ultimi mesi hanno prevalso i crimini contro l'Ucraina". Secondo i dati, i crimini includono danni alla proprietà, insulti, minacce e aggressioni fisiche. Più di un terzo di tutti i crimini sono stati registrati nelle prime 13 settimane di guerra, nel periodo compreso tra il 24 febbraio e la fine di maggio 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Berlino, 7 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Ufficio federale per le indagini penali tedesco hato circa 6.000indall'inizio del conflitto. Lo scrive il Neue Osnabrücker Zeitung. Secondo le informazioni del quotidiano tedesco, durante le prime due settimane dell'invasione russa dell', i crimini sono stati diretti contro Mosca, ma negli ultimi mesi hanno prevalso i crimini contro l'". Secondo i dati, i crimini includono danniproprietà, insulti, minacce e aggressioni fisiche. Più di un terzo di tutti i crimini sono statiti nelle prime 13 settimane di, nel periodo compreso tra il 24 febbraio e la fine di maggio 2022.

