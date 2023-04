Ucraina: Gb, 'forze russe molto probabilmente arrivate nel centro di Bakhmut' (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo - Ucraina. "Le forze regolari russe, comprese probabilmente le truppe aviotrasportate, ... Leggi su sardegnalive (Di venerdì 7 aprile 2023) Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo -. "Leregolari, compresele truppe aviotrasportate, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Un’altra domenica di crimini di guerra in Ucraina. Questa mattina le forze russe hanno bombardato la città di Kosty… - giovamartinelli : @RomanyukYuliya E tra l'altro, per quanto letto in passato, è proprio dalle zone rurali che arrivano gran parte dei… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | L'esercito ucraino ha respinto ieri oltre 40 attacchi delle forze russe che continuano a concentrare le loro op… - ArchivioDisarmo : Dopo il capo di stato maggiore delle forze armate #USA Mirey, la possibilità di una trattativa che abbia per oggett… - MamadiRocco2 : RT @ProgettoLepanto: ??'La controffensiva dell'#Ucraina inizierà nelle prossime settimane.' La dichiarazione è stata rilasciata dal segretar… -