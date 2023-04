Twitter, la scelta di un potente quotidiano contro la spunta blu fa riflettere (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid La controversa decisione di Twitter di introdurre una spunta blu a pagamento continua a generare polemiche. Il New York Times, il quotidiano più autorevole al mondo con 54,9 milioni di follower, ha deciso di non conformarsi al nuovo regolamento imposto da Elon Musk, risultando così in un account non verificato. Twitter: il mondo si spacca in due Questa mossa sorprendente ha innescato un acceso dibattito online, dove le opinioni sono nettamente divise. Mentre alcuni critici sostengono che la scelta del Times possa rendere l’informazione americana e mondiale vulnerabile a fake news e troll, altri ritengono che ciò potrebbe rappresentare un’opportunità per un cambiamento significativo nella politica di Twitter e di Musk, potenzialmente costringendoli a ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Laversa decisione didi introdurre unablu a pagamento continua a generare polemiche. Il New York Times, ilpiù autorevole al mondo con 54,9 milioni di follower, ha deciso di non conformarsi al nuovo regolamento imposto da Elon Musk, risultando così in un account non verificato.: il mondo si spacca in due Questa mossa sorprendente ha innescato un acceso dibattito online, dove le opinioni sono nettamente divise. Mentre alcuni critici sostengono che ladel Times possa rendere l’informazione americana e mondiale vulnerabile a fake news e troll, altri ritengono che ciò potrebbe rappresentare un’opportunità per un cambiamento significativo nella politica die di Musk, potenzialmente costringendoli a ...

