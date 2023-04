Turista italiano ucciso in attentato a Tel Aviv | Tajani “Ferma condanna”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - GeopoliticalCen : Visto che lo hanno scritto quasi tutte le maggiori testate italiane lo scriviamo anche noi: è un turista italiano l… - TgLa7 : ????Turista italiano ucciso in un attentato a Tel Aviv. Due gli attacchi, ci sarebbero almeno 7 turisti feriti - ai_news_italia : Attentato in Cisgiordania, vittima italiana: Israele risponde con fermezzaDue sorelle palestinesi uccise, un turist… - Sentenza_Max : RT @Agenzia_Ansa: Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore dell'… -

Un, Alessandro Parini, è morto in un attentato sul lungomare di Tel Aviv, in Israele, nel quale sarebbero rimasti feriti altri connazionali insieme a tre cittadini britannici. Il ...UnAlessandro Parini di 35 anni, originario di Roma , è rimasto ucciso e un altro connazionale sarebbe invece ferito insieme a tre britannici in due attentati in Israele a Tel Aviv : uno ...Il video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, dell'attentato in cui unè rimasto ucciso a Tel Aviv. Il responsabile dell'attacco sferrato nella capitale israeliana sarebbe un 'arabo - israeliano'. Secondo la ricostruzione dei media, il terrorista ...

Israele, attacco sul lungomare di Tel Aviv. Morto un turista italiano: è Alessandro Parini, di 36 anni, roman… la Repubblica

Un turista di trent'anni è morto dopo aver subito una ferita da arma da fuoco alla testa, secondo il servizio di emergenza medica della MDA. Il capo dell'MDA Eli Bin ha detto che una persona è stata ...TEL AVIV (ITALPRESS) – Un turista italiano è morto in un attentato avvenuto a Tel Aviv, dove un’auto è stata lanciata sulla folla. “Le autorità israeliane – scrive su twitter il ministro degli Esteri ...