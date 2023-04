Turista italiano ucciso in attentato a Tel Aviv | Tajani “Ferma condanna”

(Di venerdì 7 aprile 2023) TEL(ITALPRESS) – Unè morto in unavvenuto a Tel, dove un’auto è stata lanciata sulla folla. “Le autorità israeliane – scrive su twitter il ministro degli Esteri Antonio– conno la morte del cittadinoAlessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vilea Tel. Esprimocontro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro”. Ci sarebbero alcuni feriti.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Auto sulla folla a Tel Aviv, ucciso un turista italiano. Un veicolo è piombato sulla gente sul lungomare. L'autore… - GeopoliticalCen : Visto che lo hanno scritto quasi tutte le maggiori testate italiane lo scriviamo anche noi: è un turista italiano l… - TgLa7 : ????Turista italiano ucciso in un attentato a Tel Aviv. Due gli attacchi, ci sarebbero almeno 7 turisti feriti - f_passerini94 : RT @Tiziana_DR: L’attentatore di #TelAviv era un cittadino arabo israeliano che si è scagliato a tutta velocità con l'auto sul lungomare co… - DemitriRei : RT @gianlucaponte: ?? #TelAviv ????: investe con l'auto 10 persone e poi spara. Morto un turista italiano di 30 anni, almeno altri 7 feriti do… -

È il video agghiacciante dell' attentato terroristico di questa sera a Tel Aviv , in Israele, dove è rimasto ucciso undi 30 anni, mentre altri quattro - tre inglesi e un- ...Undi 30 anni, Alessandro Parini, è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo - israeliano con l'auto lanciata sulla folla. Secondo la radio militare e ...È di un morto e 7 feriti il bilancio di quello che si crede sia un attentato sul lungomare di Tel Aviv. La vittima, conferma la Farnesina, è Alessandro Parini , undi 30 anni, di Roma. Il presunto killer " secondo i media, un arabo israeliano 44enne identificato come Yousef Abu Jaber - è stato ucciso dal fuoco della polizia. Avrebbe colpito ...

Attentato a Tel Aviv, un italiano il turista ucciso: Alessandro Parini, di Roma RaiNews

Un turista italiano di 35anni, Alessandro Parini, è morto a Tel Aviv e almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco terroristico compiuto sul lungomare. L’autore dell’attentato è stato ucciso ...(Adnkronos) – Alessandro Parini, il 35enne turista italiano morto nell’attentato compiuto a Tel Aviv, era un giovane avvocato romano. Il legale era arrivato in Israele da poche ore con alcuni amici.