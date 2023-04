Turista italiano morto in un attentato a Tel Aviv

(Di venerdì 7 aprile 2023) Unsarebbein unavvenuto a Tel, secondo quanto riporta il sito Walla news. La vittima, la cui identita’ non e’ ancora nota, e’ un uomo di una trentina di anni. “Orrore e profondo sgomento per il vilea Tel”, si legge sul profilo twitter della Farnesina. Ci sarebbero anche feriti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

