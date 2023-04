Turchia, Erdogan inizia la campagna elettorale attaccando Washington: “L’ambasciatore Usa? Parli con me, non con le opposizioni” (Di venerdì 7 aprile 2023) inizia sotto il segno della tensione diplomatica la campagna elettorale di Recep Tayyip Erdogan in vista delle elezioni politiche previste a maggio in Turchia. Come se il suo sì all’ingresso della Finlandia nella Nato dovesse in qualche modo essere riequilibrato da una postura più scorbutica sul piano internazionale. É quello che il presidente turco ha fatto ieri, quando si è lamentato con L’ambasciatore statunitense, Jeffrey Flake, dopo che il diplomatico aveva incontrato il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu. “Questo non va bene, cerca di Usare un po’ il cervello. Sei un ambasciatore. Il tuo contatto qui è il presidente”, ha detto Erdogan. Lo stesso Flake, stizzito, ha annullato la sua partecipazione alla cena organizzata dal partito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023)sotto il segno della tensione diplomatica ladi Recep Tayyipin vista delle elezioni politiche previste a maggio in. Come se il suo sì all’ingresso della Finlandia nella Nato dovesse in qualche modo essere riequilibrato da una postura più scorbutica sul piano internazionale. É quello che il presidente turco ha fatto ieri, quando si è lamentato constatunitense, Jeffrey Flake, dopo che il diplomatico aveva incontrato il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu. “Questo non va bene, cerca dire un po’ il cervello. Sei un ambasciatore. Il tuo contatto qui è il presidente”, ha detto. Lo stesso Flake, stizzito, ha annullato la sua partecipazione alla cena organizzata dal partito di ...

