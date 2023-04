(Di venerdì 7 aprile 2023) Forse non è un caso che giovedì Kaisabbia annunciato la sua intenzione di non “piegarsi ai” del Fmi con un discorso pronunciato davanti al mausoleo di Monastir dedicato al padre dell’indipendenza tunisina, Habib Bourghiba. Nel 2017disse che “chi pronuncia discorsi lì non lo fa per amore di Bourghiba, ma per cercare legittimità fra i resti dei morti”. Oggi, fra quei “resti”, il novello dittatoreha detto che, piuttosto che obbedire alle richieste dettate da “forze straniere che causano solamente ulteriore impoverimento”, “l’alternativa è contare su noi stessi”. Potrebbe essere la pietra tombale delle trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere i 2 miliardi di dollari che – nei piani dell’occidente e dell’in particolare – dovrebbero risollevare il ...

... della penuria di generi di [...] Continua a leggere

It leadsof all to a crisis foritself, with a very strong destabilization of the country, of the region and an increase in migratory pressure on Italy and the European Union.

"Tunisia First": Saied dice "no ai diktat" del Fmi e mette nei guai l'Italia Il Foglio

