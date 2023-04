TS – il messaggio social del Monza (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-06 21:05:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Tra questi, ovviamente, quelli del mondo dello sport di cui Berlusconi è stato uno dei grandi protagonisti alla guida del Milan, ma anche per aver portato per la prima volta nella storia il Monza in Serie A. Quel Monza che, con l’allenatore Raffaele Palladino, il suo staff e i suoi giocatori ha inteso dedicargli un in bocca al lupo sincero attraverso un video veicolato attraverso i profili social del club: “Chi ci crede combatte, chi ci crede superà tutti gli ostacoli, chi ci crede vince! Forza presidente, la aspettiamo presto!” hanno detto all’unisono tutti i rappresentanti del club citando le parole con cui lo stesso Berlusconi li ha in più di una circostanza caricati. Il mantra di Berlusconi per ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 7 aprile 2023) 2023-04-06 21:05:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Tra questi, ovviamente, quelli del mondo dello sport di cui Berlusconi è stato uno dei grandi protagonisti alla guida del Milan, ma anche per aver portato per la prima volta nella storia ilin Serie A. Quelche, con l’allenatore Raffaele Palladino, il suo staff e i suoi giocatori ha inteso dedicargli un in bocca al lupo sincero attraverso un video veicolato attraverso i profilidel club: “Chi ci crede combatte, chi ci crede superà tutti gli ostacoli, chi ci crede vince! Forza presidente, la aspettiamo presto!” hanno detto all’unisono tutti i rappresentanti del club citando le parole con cui lo stesso Berlusconi li ha in più di una circostanza caricati. Il mantra di Berlusconi per ...

