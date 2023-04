Trump e le nipoti di Mubarak (Di venerdì 7 aprile 2023) Le accuse a Trump mi sembrano eccessive. Avrebbe pagato due donne per non far sapere delle sue relazioni extraconiugali? Dov’è il reato?Emilia Latinivia email Gentile lettrice, le dirò: se ci sono reati, a mio parere sono ascrivibili alle due signore in questione, non a Trump. La pornodiva Stormy Daniels avrebbe avuto una notte d’amore con lui e l’ex playmate Karen McDougal sarebbe stata la sua amante per 9 mesi: sesso tra adulti consenzienti. Però quando Trump si candidò alla Casa Bianca, le due andarono a battere cassa, minacciando di rovinargli matrimonio e reputazione. In Italia si chiama tentata estorsione. A me, nel mio piccolo, è successo qualcosa di simile, due volte. Una persona che si diceva a conoscenza di mie storie extraconiugali, minacciò di riferirne a mia moglie, se non le avessi dato soldi: la denunciai e ritrattò ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Le accuse ami sembrano eccessive. Avrebbe pagato due donne per non far sapere delle sue relazioni extraconiugali? Dov’è il reato?Emilia Latinivia email Gentile lettrice, le dirò: se ci sono reati, a mio parere sono ascrivibili alle due signore in questione, non a. La pornodiva Stormy Daniels avrebbe avuto una notte d’amore con lui e l’ex playmate Karen McDougal sarebbe stata la sua amante per 9 mesi: sesso tra adulti consenzienti. Però quandosi candidò alla Casa Bianca, le due andarono a battere cassa, minacciando di rovinargli matrimonio e reputazione. In Italia si chiama tentata estorsione. A me, nel mio piccolo, è successo qualcosa di simile, due volte. Una persona che si diceva a conoscenza di mie storie extraconiugali, minacciò di riferirne a mia moglie, se non le avessi dato soldi: la denunciai e ritrattò ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nathan_Ortega92 : #Trump doveva prendere lezioni dal Berlu, le amanti bisogna pagarle sopra il milione e spacciarle come nipoti di qualcuno di importante. - acca_demia : @NikBloccato questo: una pornostar e 130mila $ dei contribuenti, il nostro: migliaia di nipoti di mubarak, leggi ad… - vincenzolarosa_ : Ah…quindi negli USA non esistono le nipoti di Moubarak..#Trump - SignorAldo : RT @GioMazzeo70: Trump condannato per aver pagato una prostituta. No dico, Trump, in America. Perché in America non esiste un certo posto c… - GioMazzeo70 : Trump condannato per aver pagato una prostituta. No dico, Trump, in America. Perché in America non esiste un certo… -