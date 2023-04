Truffe su luce e gas. L’Antitrust multa Ecom (Di venerdì 7 aprile 2023) multa del Garante da 2,7 milioni di euro a Ecom. Attivazione di contratti non richiesti e falsi sconti sulle bollette. Attenzione alle Truffe Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023)del Garante da 2,7 milioni di euro a. Attivazione di contratti non richiesti e falsi sconti sulle bollette. Attenzione alle

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachelucane : SOS TRUFFE TELEFONICHE CONTRATTI LUCE E GAS - Estra Prometeo segnala tentativi di raggiro ai suoi danni da sedicent… - GazzettadiSiena : Nuove segnalazioni di tentativi di raggiri - isNews_it : Truffe telefoniche per contratti gas e luce, la denuncia di Estra Prometeo: “Segnalateci questi episodi”… - qn_lanazione : Estra mette in guardia: raffica di tentativi di truffe al telefono - SIENANEWS : Nuove segnalazioni di tentativi di raggiri. Estra: 'Attenzione alle truffe per contratti gas e luce. Segnalateci qu… -