(Di venerdì 7 aprile 2023) Aè andata in scena la, con unche è stato raggirato con tre stoffe di dubbiaal modico prezzo di quasi 500. Dopo le truffe sulle polo Lacoste false e con un giro d’affari tra Ostia e Stati Uniti, oggi vediamo anche quellodi lusso. Chi acquistava daltore, credeva di prendere 12e di alto lusso. In realtà si è dovuto accontentare di tre, peraltro vecchie e con stoffe infime. La truffeal Centro Storico di, lo scorso 18 marzo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Truffa delle cravatte griffate a Roma, cittadino perde 420 euro per tessuti di pessima qualità: arrestato 51enne - Giampy572330611 : @severo_michele @angelo_forgione @ZZiliani Certo l'importante è che non parli dei legami tra Maradroga e la camorra… - romatoday : La truffa delle cravatte: si finge produttore tessile in difficoltà e rifila accessori falsi - smelfnew : @dayfootball1981 Nel caso Osimhen non si tratta affatto di 'forma'. E' una truffa bella e buona, al livello del gioco delle tre carte. - trilobiiusgrou : RT @Unomattina: #Truffe agli anziani: quando una semplice telefonata può rovinare la vita delle persone. Sono migliaia ogni anno i tentativ… -

...invece chiedo aiuto per cercare di capire come sia stato possibile mettere in opera questae ... Infatti, il sistema bancario e gli schemicarte di credito comunicano come assolutamente ...... ampliamento di nido e micronido pubblici, riduzionirette, estensione dell'apertura... dottoressa dell'ospedale San Paolo denunciata dalla Finanza perPosted on 10 Giugno 2021 10 ...I reati economici come l'appropriazione indebita, lao il ricatto sono punibili sono ... avvocata e responsabile di progetto dell'Associazione romanda e ticineseistituzioni di azione ...

Pazienti favoriti, la truffa delle liste d'attesa all'ospedale Oftalmico di Roma: aperta un'indagine Fanpage.it

poiché da anni segue con molta attenzione tutte le campagne di prevenzione delle truffe agli anziani e in particolar modo quelle della Polizia di Stato, che non ha mancato di ringraziare.A via Veneto è andata in scena la truffa delle cravatte griffate, con un cittadino che è stato raggirato con tre stoffe di dubbia qualità al modico prezzo di quasi 500 euro. Dopo le truffe sulle polo ...