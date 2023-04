Trovare chi sta vicino o nello stesso posto (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi sono davvero poche le app che permettono di vedere chi c'è nei paraggi e chi vive nello stesso posto, anche se non siamo ancora amici: una volta c'era anche Facebook ma ha rimosso questa funzionalità nel 2022. Se vogliamo conoscere gente nuova possiamo affidarci a due app molto famose e sicure come Telegram e come happn, che fanno della messaggistica e della ricerca di nuove persone (senza trascurare l'aspetto sicurezza) i loro principali punti di forza. Nella guida che segue vi mostreremo come usando le app nearby friends, in grado cioè di mostrare le persone presenti nei paraggi, siano essi amici o perfetti sconosciuti da contattare. LEGGI ANCHE: Condividere la posizione dove ci si trova in Facebook Luoghi 1) Telegram La migliore app che possiamo utilizzare per Trovare chi sta vicino a ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 7 aprile 2023) Oggi sono davvero poche le app che permettono di vedere chi c'è nei paraggi e chi vive, anche se non siamo ancora amici: una volta c'era anche Facebook ma ha rimosso questa funzionalità nel 2022. Se vogliamo conoscere gente nuova possiamo affidarci a due app molto famose e sicure come Telegram e come happn, che fanno della messaggistica e della ricerca di nuove persone (senza trascurare l'aspetto sicurezza) i loro principali punti di forza. Nella guida che segue vi mostreremo come usando le app nearby friends, in grado cioè di mostrare le persone presenti nei paraggi, siano essi amici o perfetti sconosciuti da contattare. LEGGI ANCHE: Condividere la posizione dove ci si trova in Facebook Luoghi 1) Telegram La migliore app che possiamo utilizzare perchi staa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBidimedia : ?? Interrompiamo la pubblicazione di sondaggi per mostrare una ricerca davvero sconvolgente: chi paga meglio ha meno… - elio_vito : Meloni ascolti gli attivisti di @UltimaGenerazi1 ed annunci non un inasprimento delle pene per chi imbratta ma i pr… - GiovaQuez : Veltroni: “In Ucraina bisogna cercare la pace, ma la si può trovare solo nel rispetto di chi è stato invaso”… - Flav_iana_ : @logico_il @Son_of_ra_eth @putinianvairus @focaprotonica Chi li ha bassi potrebbe anche trovare una donna che appre… - guarise_dario : @GianniMagini Che si analizzi chi è stato questo personaggio. Non riesco a trovare qualcosa di positivo. Qualcuno d… -