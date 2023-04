Troppo freddo | il Papa rinuncia alla Via Crucis al Colosseo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Città del Vaticano – “Per via delintenso di questi giorniFrancesco seguirà la Viadi questa sera da Casa Santa Marta, unendosipreghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al”. Lo fa sapere, in una nota, la Sala Stampa della Santa Sede. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di& Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - angheran70 : RT @repubblica: Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - Gazzetta5G : RT @HuaweiItalia: Nel nord della Cina la temperatura può raggiungere -34°C! Troppo freddo per essere “green”? Non per i solar inverter #Hua… - jmarzola1 : RT @Radio1Rai: ??#ViaCrucis Troppo freddo, #PapaFrancesco non sarà presente al Colosseo ma seguirà la preghiera da Casa Santa Marta. Lo fa s… - FabienFChampion : RT @repubblica: Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta -

"Per via delintenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta , unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo". ...... nondiverso dal "diritto all'eleganza" descritto dal formidabile Soumahoro. Credo non ci ...della papalina di lana (che ci comunica di aver gettato perché evidentemente è meglio prendere...... sarebbe statobello". Con Mourinho lo avrebbe vinto "Ho avuto in panchina allenatori che hanno giocato bene e fatto tanti punti. Mourinho è scientifico, è un calcolatoree sa come si ...

Troppo freddo, il Papa segue da Santa Marta la via Crucis con i rifugiati che porteranno la croce la Repubblica

Città del Vaticano – Papa Francesco deve rinunciare alla Via Crucis al Colosseo. A Roma fa troppo freddo e restare sul colle del Palatino per due ore potrebbe essere pericoloso. E' ancora in ..."Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al ...