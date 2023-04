Troppo freddo | il Papa non parteciperà alla Via Crucis 

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Per via delintenso di questi giorniFrancesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosipreghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. Nel pomeriggioFrancesco presiede nella Basilica Vaticana la celebrazione della Passione del Signore. Il Pontefice, vestito con i paramenti rossi, è stato accompagnato in sedia a rotelle ai piedi del Baldacchino del Bernini, quindi ha letto la formula d'inizio della liturgia con una voce arrochita. Durante la Liturgia della Parola viene letto il racconto della Passione secondo Giovanni; quindi il Predicatore della Casa Pontificia, P. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., tiene l'omelia. La Liturgia della Passione prosegue con la Preghiera universale e l'adorazione della Santa Croce e si conclude con la ...

AGI - Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo. Nel ...Via Crucis, Papa Francesco non la guiderà: fa freddo. Un giovane ucraino e un giovane russo potrebbero pregare insieme stasera, alla Via Crucis del Papa. Dovrebbe accadere alla decima stazione

