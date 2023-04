Troppo freddo a Roma | Papa Francesco rinuncia alla Via Crucis al Colosseo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Papa non andrà al Colosseo per la via Crucis: troppo freddo. La seguirà da Santa Marta - GiaPettinelli : Il Papa non andrà alla Via Crucis, 'c'è troppo freddo' - Cronaca - ANSA - Trendolizer : Papa Francesco non parteciperà alla Via Crucis al Colosseo: “Troppo freddo” - infoitinterno : Papa Francesco non sarà alla Via Crucis: troppo freddo - infoitinterno : 'C'è troppo freddo': il Papa non andrà al Colosseo per la Via Crucis -

Città del Vaticano - Papa Francesco deve rinunciare alla Via Crucis al Colosseo. A Roma fae restare sul colle del Palatino per due ore potrebbe essere pericoloso. E' ancora in convalescenza e stavolta ha dovuto seguire il consiglio dei medici che gli hanno suggerito di essere ...15.46 Papa non sarà al Colosseo,A causa deldi questi giorni, Papa Francesco non sarà alla Via Crucis al Colosseo, questa sera. La seguirà da Casa Santa Marta, "unendosi alla preghiera di coloro che si ...A causa delle temperaturebasse a Roma, papa Francesco non andrà al Colosseo dove questa sera si svolgerà la via Crucis dalle 21.15. Il Pontefice si unirà alla preghiera contro le guerre e per la pace e la fratellanza ...

Il Papa non andrà alla Via Crucis, 'c'è troppo freddo' Agenzia ANSA

A causa del freddo di questi giorni, Papa Francesco non sarà alla Via Crucis al Colosseo, questa sera. La seguirà da Casa Santa Marta, "unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la ..."Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al ...