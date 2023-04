Trentino | sangue e tracce di lotta | è stato un orso a uccidere il runner Andrea Papi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il personale medico e le forze dell’ordine hanno confermato alla stampa chedi 26 anni, èucciso da unmentre si allenava in un bosco delle Dolomiti del Brenta., appena laureato in Scienze Motorie, appassionato di corsa in montagna, si stava allenando come sempre nei boschi del versante nord delle Dolomiti del Brenta, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 aprile, quando unlo ha attaccato e ucciso. A darne conferma ledie ditrovate dalle autorità nel cuore del bosco: sulle cortecce sono state trovate macchie diassorbite dal muschio, mentre sul terreno del lungo e ripido pendio c’erano segni evidenti di una ...

... il 26enne Andrea Papi è stato ritrovato senza vita in un bosco della Val di Sole , in, ... Tracce die sottobosco sconvolto proseguono per 150 metri, in un'area impercorribile a causa ...Le macchie disono ancora sulle cortecce degli alberi. Abeti bianchi di un bosco della val di Sole, in, dove è stato trovato morto il runner Andrea Papi . Un 26enne appassionato di corsa in montagna,...

CALDES (VAL DI SOLE) – Sopra le cortecce restano le macchie di sangue assorbite dal muschio. Tra gli abeti bianchi, lungo il ripido pendio, il terreno è sconvolto dai segni evidenti di una lotta. Sul…