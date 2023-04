Trentino, autopsia conferma: runner ucciso dall’orso (Di venerdì 7 aprile 2023) L'esame effettuato sul corpo del 26enne ritrovato morto nei boschi ha stabilito che il giovane al momento dell'attacco dell'animale era ancora vivo E’ stato aggredito da un orso quando era ancora vivo. E’ quanto è emerso dall’esame autoptico sul giovane runner di 26 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino. Sarebbe stato dunque l’attacco del plantigrado a causarne la morte. Il giovane è stato trovato morto in un’area montana tra Caldes e Cavizzana a circa 1.500 metri di altezza. Era uscito nel pomeriggio per andare a correre, come faceva spesso, ma non era rientrato a casa. Quando i familiari hanno dato l’allarme sono subito scattate le ricerche a cui hanno partecipato circa 150 persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri. A individuare il corpo sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) L'esame effettuato sul corpo del 26enne ritrovato morto nei boschi ha stabilito che il giovane al momento dell'attacco dell'animale era ancora vivo E’ stato aggredito da un orso quando era ancora vivo. E’ quanto è emerso dall’esame autoptico sul giovanedi 26 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in. Sarebbe stato dunque l’attacco del plantigrado a causarne la morte. Il giovane è stato trovato morto in un’area montana tra Caldes e Cavizzana a circa 1.500 metri di altezza. Era uscito nel pomeriggio per andare a correre, come faceva spesso, ma non era rientrato a casa. Quando i familiari hanno dato l’allarme sono subito scattate le ricerche a cui hanno partecipato circa 150 persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri. A individuare il corpo sono ...

