Treni regionali in Campania, diciotto corse aggiuntive per le festività pasquali (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTrenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, ha aggiunto diciotto nuovi collegamenti in occasione delle festività pasquali per potenziare l'offerta del trasporto regionale e rispondere alle esigenze dei viaggiatori. Le corse verranno effettuate nei giorni 9 e 10 aprile sulle relazioni Napoli – Villa Literno – Formia, Caserta – Salerno, Napoli – Caserta e Salerno – Napoli Campi Flegrei. Treno Origine Ora Destinazione Ora Periodicità 21435 VILLA LITERNO 19.40 NAPOLI CENTRALE 20.23 9-10 aprile 2023 21438 NAPOLI CENTRALE 18.00 VILLA LITERNO 18.43 9-10 aprile 2023 21408 NAPOLI CENTRALE 08.24 FORMIA-GAETA 09.41 9-10 aprile 2023 21401 FORMIA-GAETA 10.55 NAPOLI CENTRALE 12.22 9-10 aprile

