Travolto e ucciso a 16 anni: 31enne condannato per la morte di Francesco (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Tre anni di reclusione per Massimiliano Corvelli, 31 anni, imputato per la morte di Francesco Sepe, il sedicenne Travolto da un'auto mentre era in sella del suo scooter e morto il 27 agosto del 2018. Questa la sentenza, arrivata questa mattina, del giudice Fallarino del Tribunale di Benevento. Impegnati nel processo gli avvocati Vincenzo D'Apolito, Nicola Palmiotti, Giampaolo Benigni e Italo Benigni. Il 20 agosto 2018 il giovane era in sella al suo scooter Boster 50 e stava percorrendo via Variante, alle porte di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento. Il motoveicolo impattò contro un'Alfa 156 condotta dal 31enne. Le ferite riportate da Francesco si rivelarono troppo gravi: il giovane morì, una settimana dopo l'incidente ...

