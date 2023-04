"Trattamento citoriduttivo": la mossa decisiva per salvare Berlusconi (Di venerdì 7 aprile 2023) "Dalla malattia che ha Silvio Berlusoni non si guarisce, ma la si può tenere sotto controllo, convivendoci". Fabrizio Pane, componente del comitato scientifico dell'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), ordinario di Ematologia e direttore dell'unità operativa di Ematologia e Trapianti al Federico II di Napoli, spiega al Giornale cosa comporta per il Cav la terapia a cui viene sottoposto per tenere sotto controllo la leucemia mielomonocitica che lo affligge. La buona notizia è che la leucemia di cui soffre Berlusconi non è acuta ma cronica. E quindi, seppur rara, non è classificata tra le forme più aggressive e violente. Si cura, quando possibile, con il trapianto di cellule staminali, come avvenuto di recente per un altro caso celebre, quello dello scrittore Alessandro Baricco. La cattiva notizia è che il trapianto allogenico, quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) "Dalla malattia che ha Silvio Berlusoni non si guarisce, ma la si può tenere sotto controllo, convivendoci". Fabrizio Pane, componente del comitato scientifico dell'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), ordinario di Ematologia e direttore dell'unità operativa di Ematologia e Trapianti al Federico II di Napoli, spiega al Giornale cosa comporta per il Cav la terapia a cui viene sottoposto per tenere sotto controllo la leucemia mielomonocitica che lo affligge. La buona notizia è che la leucemia di cui soffrenon è acuta ma cronica. E quindi, seppur rara, non è classificata tra le forme più aggressive e violente. Si cura, quando possibile, con il trapianto di cellule staminali, come avvenuto di recente per un altro caso celebre, quello dello scrittore Alessandro Baricco. La cattiva notizia è che il trapianto allogenico, quello ...

