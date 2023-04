Trasporto pubblico, intesa Anm-sindacati: salva in extremis la Pasqua dei turisti (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFumata bianca: a Napoli è salva la Pasqua degli utenti del Trasporto pubblico. Sottoscritto l’accordo tra Anm e sindacati, per garantire il servizio domenica prossima. In extremis, dopo lunghe trattative, il tavolo ha trovato la quadra. Così a Pasqua metropolitana e funicolari non chiuderanno alle 13. E non verrà bissata la figuraccia di un anno fa, quando i turisti trovarono le porte sbarrate. Un’intesa salvifica, per una città pronta a celebrare il sold out nelle strutture ricettive. Per il week-end Pasquale, a Napoli sono attesi 200.000 visitatori. E lasciarli a piedi sarebbe stato delittuoso. “Alla fine di più giornate di trattative tra Anm ed Organizzazioni Sindacali, stamattina – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFumata bianca: a Napoli èladegli utenti del. Sottoscritto l’accordo tra Anm e, per garantire il servizio domenica prossima. In, dopo lunghe trattative, il tavolo ha trovato la quadra. Così ametropolitana e funicolari non chiuderanno alle 13. E non verrà bissata la figuraccia di un anno fa, quando itrovarono le porte sbarrate. Un’salvifica, per una città pronta a celebrare il sold out nelle strutture ricettive. Per il week-endle, a Napoli sono attesi 200.000 visitatori. E lasciarli a piedi sarebbe stato delittuoso. “Alla fine di più giornate di trattative tra Anm ed Organizzazioni Sindacali, stamattina – ...

