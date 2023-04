Tragico schianto, Gorlago piange l’ex maestra Carolina Capitanio: lunedì l’ultimo saluto (Di venerdì 7 aprile 2023) Lutto. La donna, 74 anni, è morta giovedì pomeriggio nell’incidente sulla nuova statale 42 a San Paolo d’Argon. Impegnata nel volontariato, era nota anche come concorrente del «Bepi Quiss» di BergamoTv. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 aprile 2023) Lutto. La donna, 74 anni, è morta giovedì pomeriggio nell’incidente sulla nuova statale 42 a San Paolo d’Argon. Impegnata nel volontariato, era nota anche come concorrente del «Bepi Quiss» di BergamoTv.

