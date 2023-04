Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Tragedia in Emilia: auto contro pilastro, crolla un silos e uccide tre fratelli -

Sono tre fratelli marocchini, due minorenni di 14 e 10 anni, e una ragazzina di 18 anni, i giovani morti nell'incidente che si è verificato nel piazzale di una azienda agricola nelle campagne di Santa ...- - > Lasi è consumata a San Pietro in Guardiano, una frazione del comune di Bertinoro. Lo schianto del silos non ha lasciato scampo agli occupanti del veicolo travolto. L'ipotesi dell'urto ...

Tragedia in Emilia: auto contro pilastro, crolla un silos e uccide tre fratelli Gazzetta del Sud

ANSA-Vigili del Fuoco La gioia di imparare a guidare, di essere indipendente e condividere l'emozione con i fratellini più piccoli, si è trasformata in una tragedia per una famiglia marocchina, con tr ...Nessuno scampo per gli occupanti del veicolo, tutti di nazionalità straniera. La vettura potrebbe aver colpito la struttura e causato il drammatico incidente ...