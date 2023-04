Traffico Roma del 07-04-2023 ore 20:00 (Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in studio Massimo veschi solo Traffico intenso al momento sull’intero percorso del raccordo anulare con tempi di percorrenza regolari ci troviamo invece code sulla via del mare in direzione di Ostia tra il raccordo e Casal Bernocchi a causa di un incidente altro incidente su Viale della Serenissima all’altezza di viale della Venezia Giulia si transita quindi a rilento per un allagamento invece chiusa la via Aurelia all’altezza di via della Madonna del Riposo aperta la corsia preferenziale all’altezza di via Ludovico Altieri nella zona del Colosseo In occasione della tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo ci sono limitazioni per il Traffico in tutta l’area circostante con chiusure e deviazioni anche per le mie bus di zona chiusa anche la stazione metro Colosseo normalizzato invece il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Massimo veschi solointenso al momento sull’intero percorso del raccordo anulare con tempi di percorrenza regolari ci troviamo invece code sulla via del mare in direzione di Ostia tra il raccordo e Casal Bernocchi a causa di un incidente altro incidente su Viale della Serenissima all’altezza di viale della Venezia Giulia si transita quindi a rilento per un allagamento invece chiusa la via Aurelia all’altezza di via della Madonna del Riposo aperta la corsia preferenziale all’altezza di via Ludovico Altieri nella zona del Colosseo In occasione della tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo ci sono limitazioni per ilin tutta l’area circostante con chiusure e deviazioni anche per le mie bus di zona chiusa anche la stazione metro Colosseo normalizzato invece il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itstylerfk : @notmargoot lo sai com'è fatta roma col traffico - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale delle Milizie ?????? #Traffico rallentato altezza Viale Angelico #Luceverde #Lazio - BellettatiLuigi : @gualtierieurope Buon lavoro a Lei, sindaco di una delle metropoli più difficili e più belle al mondo! Come sarei c… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente #traffico - SS8 Via Del Mare ?????? Code tra bivio Raccordo Anulare e Acilia ? Ostia ??al km 15+500 #Luceverde #Lazio - BellettatiLuigi : Buon lavoro a Lei, sindaco di una delle metropoli più difficili e più belle al mondo! Come sarei contento vedere ri… -