Traffico Roma del 07-04-2023 ore 18 | 30

(Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverdebuonasera in studio Massimo veschi è decisamente migliorata la situazione sul Raccordo Anulare solo in carreggiata esterna ora si sta in coda tra la Nomentana e la testina sul resto dell’anello solointenso code anche sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede mentre su Viale della Serenissima si sta in coda per un incidente avvenuto all’altezza di viale della Venezia Giulia per allagamento è ancora chiusa la via Aurelia all’altezza di via della Madonna del Riposo è aperta solo la corsia preferenziale all’altezza di via Ludovico Altieri nella zona del Colosseo è tutto pronto per la Via Crucis è prevista in serata limitazioni per ilin tutta l’area circostante con chiusure e deviazioni neanche per le linee di bus di zone chiusa la stazione metro Colosseo è fuori città ...