Traffico Roma del 07-04-2023 ore 17:30 (Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio Eventualmente andiamo subito ad aggiornare la situazione sul Raccordo Anulare diminuiscono le code al momento presenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via del mare poi tra Laurentina e Tuscolana hai ancora tra la Nomentana e la Bufalotta qui per un incidente ormai rimborso in carreggiata interna troviamo invece code tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana via Prenestina in uscita da Roma intanto si stanno formando code sul tempo Urbano della A24 tra lo svincolo fiorentini e il raccordo anulare in tangenziale ancora code lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni corri anche sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede sulla Roma Napoli si incontrano code per Traffico ...

