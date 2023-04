Traffico Roma del 07-04-2023 ore 14:30 (Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto weekend di Pasqua resta intenso il Traffico in uscita da Roma Concordia sulla diramazione Roma Sud tra San Cesareo e il video per A1 Roma Napoli code anche sull’autosole tra il bivio per la A24 Roma Teramo e Valmontone Traffico in coda per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Viale Togliatti in direzione del raccordo trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia intenso il Traffico sulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni Traffico in coda sulla via Flaminia tra via dei due punti e il raccordo segnalato anche un incidente questa sera al Colosseo la Via Crucis limitazioni per il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto weekend di Pasqua resta intenso ilin uscita daConcordia sulla diramazioneSud tra San Cesareo e il video per A1Napoli code anche sull’autosole tra il bivio per la A24Teramo e Valmontonein coda per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Viale Togliatti in direzione del raccordo trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanniin coda sulla via Flaminia tra via dei due punti e il raccordo segnalato anche un incidente questa sera al Colosseo la Via Crucis limitazioni per il ...

