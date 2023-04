Traffico Roma del 07-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverdeben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara Buongiorno weekend di Pasqua aumentato ora ilcosì come gli spostamenti in questi giorni cambiano gli orari abituali dele ci sarà anche una una giornata con partenze questa mattina disagi al Aurelio è chiusa per allagamenti la via Aurelia all’altezza di via della Madonna del Riposo deviato ilrallentamenti in tutta la zona circostante sul Raccordo Anulare rallentamenti nel tratto Nord soprattutto in carreggiata interna intenso iltra il Sant’Andrea e la Salaria sulla tangenziale rallentato intenso ilall’altezza dell’incrocio con la via Salaria weekend di Pasqua la Via Crucis al Colosseo in tutta l’area circostante attenzione a divieti di sosta dalle 13 strade chiuse ...