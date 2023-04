Traffico Roma del 07-04-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara chiusa per allagamenti la via Aurelia all’altezza di via della Madonna del Riposo deviato ile rallentamenti in questa mattina in via di Bravetta all’altezza di via Dei Capasso in via di Donna Olimpia e sulla via Salaria zona Villa Ada sulla A1 diramazioneSud lavori all’entrata autostradale di Monte Porzio e chiusura in direzione della A1 per Napoli intanto sul Raccordo Anulare rallentamenti nel tratto sud della carreggiata esterna weekend di Pasqua menoè la via Crucis al Colosseo in tutta l’area circostante divieti di sosta attenzione alla segnaletica dalle 13 strade chiuse e deviazioni nel trasporto pubblico con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...