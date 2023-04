Traffico Roma del 07-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon venerdì 7 Aprile weekend di Pasqua poco ilquesta mattina ma in zona Aurelio tra la via Aurelia via della Madonna del Riposo attenzione alla chiusura della strada si tratta di allagamenti al Prati Trionfale incidente in via Andrea Doria a procedere con prudenza all’appio latino incidente sul viale Anicio Gallo sulla A1 diramazionesud e lavori all’entrata autostradale di Monte Porzio e chiusura in direzione della A1 per Napoli sulla via Prenestina terminati i lavori sulla linea del tram il tram a 14 ci ha ripreso a circolare sull’intera tratta oggi la Via Crucis al Colosseo chiusure e deviazioni a partire dalle 13 prevista la chiusura della stazione di Colosseo con tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...