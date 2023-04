Traffico Roma del 07-04-2023 ore 08:00 (Di venerdì 7 aprile 2023) Luceverde Roma Buon venerdì mattina da Simone Cerchiara weekend di Pasqua poco il Traffico questa mattina al Aurelio in via della Madonna del Riposo per allagamenti rallentato il Traffico procedere con prudenza sul tratto Urbano della A24 rallentamenti verso la tangenziale da via Fiorentini rallentato il tratto Sud del Raccordo Anulare ci troviamo in carreggiata interna tra il bivio per Napoli e la galleria Appia direzione Fiumicino questa sera la Via Crucis al Colosseo in tutta l’area circostante in via strade di Colle Oppio e dell’aventino addizione limitazioni per il Traffico a divieti di sosta dalle 13 chiusure e anche deviazioni nel trasporto pubblico sempre dalle 13 prevista la chiusura della stazione della metro con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) LuceverdeBuon venerdì mattina da Simone Cerchiara weekend di Pasqua poco ilquesta mattina al Aurelio in via della Madonna del Riposo per allagamenti rallentato ilprocedere con prudenza sul tratto Urbano della A24 rallentamenti verso la tangenziale da via Fiorentini rallentato il tratto Sud del Raccordo Anulare ci troviamo in carreggiata interna tra il bivio per Napoli e la galleria Appia direzione Fiumicino questa sera la Via Crucis al Colosseo in tutta l’area circostante in via strade di Colle Oppio e dell’aventino addizione limitazioni per ila divieti di sosta dalle 13 chiusure e anche deviazioni nel trasporto pubblico sempre dalle 13 prevista la chiusura della stazione della metro con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

