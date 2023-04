Totti offre 15mila euro al mese per i figli, Ilary rifiuta e cambia la serratura della villa dell’Eur (Di venerdì 7 aprile 2023) Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono lasciati bene. Prova ne è lo scontro “all’ultimo sangue” che va in scena in tribunale mentre entrambi si sono rifatti una vita insieme a nuovi partner. L’ex calciatore giallorosso ha messo su casa a Roma nord con Noemi Bocchi. La conduttrice Mediaset è inseparabile dall’imprenditore tedesco Bastian Muller che appena può la raggiunge a Roma (dove vive) e a Milano (dove lavora). Ilary Blasi e Bastian Muller (Foto Instagram) “Ilary vuole una barca di soldi” Nel frattempo, i due ex coniugi faticano a trovare un accordo che vada bene a entrambi. Come riporta il “Corriere della Sera” che cita fonti riservate a lui vicine, Francesco Totti pensava di risolvere la questione offrendo tra i 12 e i 15 mila ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 aprile 2023) FrancescoBlasi non si sono lasciati bene. Prova ne è lo scontro “all’ultimo sangue” che va in scena in tribunale mentre entrambi si sono rifatti una vita insieme a nuovi partner. L’ex calciatore giallorosso ha messo su casa a Roma nord con Noemi Bocchi. La conduttrice Mediaset è inseparabile dall’imprenditore tedesco Bastian Muller che appena può la raggiunge a Roma (dove vive) e a Milano (dove lavora).Blasi e Bastian Muller (Foto Instagram) “vuole una barca di soldi” Nel frattempo, i due ex coniugi faticano a trovare un accordo che vada bene a entrambi. Come riporta il “CorriereSera” che cita fonti riservate a lui vicine, Francescopensava di risolvere la questionendo tra i 12 e i 15 mila ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Totti offre a Blasi 15mila euro al mese per i figli. E lei cambia la serratura della villa dell'Eur - andreastoolbox : Francesco Totti e Ilary Blasi: lui offre 15 mila euro al mese per i figli. Lei vuole di più e cambia la serratura d… - lucafaccio : Francesco Totti offre a Ilary Blasi 15 mila euro al mese per i figli. Lei non accetta e cambia la serratura della v… - RetweetPalermo : RT @live_palermo: Il divorzio fra Totti e Ilary oltre ad essere molto chiacchierato è anche uno dei più complessi dello star system italian… - pippoMR : Il divorzio fra Totti e Ilary oltre ad essere molto chiacchierato è anche uno dei più complessi dello star system i… -