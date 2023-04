Totti-Blasi: Vladimir Luxuria racconta come scoprì la crisi tra i due (Di venerdì 7 aprile 2023) Vladimir Luxuria è di nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2023, affiancherà anche quest’anno Ilary Blasi al timone del reality show insieme ad Enrico Papi In un’intervista l’opinionista Vladimir Luxuria svela: «mi piace lavorare con Ilary: è simpatica, schietta, non se la tira. Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino». Era un anno fa e Vladimir Luxuria fu la prima persona ad intuire della crisi tra Totti e Ilary Blasi. «Una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 aprile 2023)è di nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2023, affiancherà anche quest’anno Ilaryal timone del reality show insieme ad Enrico Papi In un’intervista l’opinionistasvela: «mi piace lavorare con Ilary: è simpatica, schietta, non se la tira. Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino». Era un anno fa efu la prima persona ad intuire dellatrae Ilary. «Una volta le chiesi un video diper la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era ...

