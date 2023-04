Tortano: il re della tavola di Pasqua (Di venerdì 7 aprile 2023) La Santa Pasqua è alle porte e ormai tutti, o quasi, abbiamo in mente il menù che porteremo a tavola per festeggiare al meglio anche questa festa speciale. E come ogni Pasqua che si rispetti, non può mancare il re di questa festività, il Tortano o il Casatiello! Stiamo parlando della tipica torta salata ripiena di formaggi, salumi e uova sode, ma conoscete la differenza tra questi due colossi della tradizione campana? Il segreto sta tutto nel loro ripieno, il Tortano a differenza del Casatiello prevede che il condimento venga impastato direttamente insieme alla pasta che si realizza per comporlo. Mentre il Casatiello vuole che la pasta venga stesa completamente, spennellata poi con dello strutto e che il condimento venga riposto tutto al suo interno. Dopodiché si ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 aprile 2023) La Santaè alle porte e ormai tutti, o quasi, abbiamo in mente il menù che porteremo aper festeggiare al meglio anche questa festa speciale. E come ogniche si rispetti, non può mancare il re di questa festività, ilo il Casatiello! Stiamo parlandotipica torta salata ripiena di formaggi, salumi e uova sode, ma conoscete la differenza tra questi due colossitradizione campana? Il segreto sta tutto nel loro ripieno, ila differenza del Casatiello prevede che il condimento venga impastato direttamente insieme alla pasta che si realizza per comporlo. Mentre il Casatiello vuole che la pasta venga stesa completamente, spennellata poi con dello strutto e che il condimento venga riposto tutto al suo interno. Dopodiché si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelvetMagIta : Tortano: il re della tavola di #Pasqua #Pasqua2023 #VelvetMag #Velvet - ANSA_Lifestyle : La #Pasqua a tavola è e i cibi, in #Italia, sono simboli condivisi e amati che per tradizione sono presenti in ogni… - castiel_not : Comunque oggi mia mamma mi ha chiesto di fare l'amatriciana con la pancetta del casatiello (o tortano idk) e l'atea della famiglia sarei io - Massharry2 : Oggi ho dedicato la pausa pranzo al primo step della preparazione delle pastiere e ,giusto per non incasinarmi ulte… - paradisoa1 : RT @cipilidoro: Io e mio padre ci aggiriamo nel bel mezzo della Pignasecca, ognuno con un voluminoso pacco del panificio Coppola (che segna… -