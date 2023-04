Torta al cioccolato in 5 minuti: una ricetta indimenticabile! (Di venerdì 7 aprile 2023) Realizzare una Torta super golosa non è sempre facile soprattutto quando l’ingrediente segreto è il cioccolato. A questo proposito oggi andremo a scoprire come realizzare in soli 5 minuti una Torta che non ha bisogno di alcun tipo di cottura. La Torta cioccolato e noci sarà un tripudio di dolcezza e ti verrà voglia di cucinarla spesso. Ah dimenticavo: preparati ad una richiesta di bis da parte di tutta la famiglia. Per realizzare questa deliziosa Torta dobbiamo utilizzare: 50 gr di cacao 120 gr di burro 400 gr di biscotti 50 gr di zucchero 200 ml di latte 100 gr di noci 10 gr di zucchero vanigliato Scopri come realizzare in 5 minuti questa Torta al cioccolato decisamente invitante. Prendiamo i biscotti e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 aprile 2023) Realizzare unasuper golosa non è sempre facile soprattutto quando l’ingrediente segreto è il. A questo proposito oggi andremo a scoprire come realizzare in soli 5unache non ha bisogno di alcun tipo di cottura. Lae noci sarà un tripudio di dolcezza e ti verrà voglia di cucinarla spesso. Ah dimenticavo: preparati ad una richiesta di bis da parte di tutta la famiglia. Per realizzare questa deliziosadobbiamo utilizzare: 50 gr di cacao 120 gr di burro 400 gr di biscotti 50 gr di zucchero 200 ml di latte 100 gr di noci 10 gr di zucchero vanigliato Scopri come realizzare in 5questaaldecisamente invitante. Prendiamo i biscotti e ...

