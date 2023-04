Torino | UFFICIALE | Milinkovic-Savic ha rinnovato il contratto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Milinkovic-Savic ha rinnovato fino al 2026 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Milinkovic-Savic ha rinnovato fino al 2026 - CalcioPillole : #Torino, ufficiale: #MilinkovicSavic ha rinnovato - angeloinitaly : RT @DiMarzio: . @TorinoFC_1906, ufficiale il rinnovo di Vanja #MilinkovicSavic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Milinkovic-Savic ha rinnovato fino al 2026 -

Torino, ufficiale: Milinkovic-Savic ha rinnovato Calcio in Pillole

Il Torino Fc, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver esteso per altri 2 anni il rapporto con Vanja Milinkovic-Savic: il portiere granata, infatti, quest'oggi - venerdì ...Vanja Milinkovic-Savic ed il Torino insieme fino al 2026. Ad annunciare il rinnovo del portiere serbo è stato il club granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club è ...