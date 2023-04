Torino | ufficiale il rinnovo di Milinkovic-Savic

(Di venerdì 7 aprile 2023)in casa. Il club granata ha ufficializzato ildi contratto difino al 2026. Il portiere, fratello del Sergej laziale, continua così la sua avventura a, dove è ormai diventato punto fisso della formazione granata. Con questo comunicato ilha ufficializzato il: “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanjafino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva”. E ancora: “è arrivato al Toro nel luglio 2017 e, dopo una serie di esperienze formative in prestito, dal luglio 2020 è ...

Il Torino ha rinnovato ufficialmente il contratto di Vanja Milinkovic-Savic, portiere della nazionale serba. Di seguito il comunicato del Torino su Milinkovic-Savic. COMUNICATO - Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva.

Torino, UFFICIALE: rinnovo fino al 2026 con opzione per Vanja Milinkovic-Savic Toro News

