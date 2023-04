Torino | ufficiale il rinnovo di Milinkovic - Savic fino al 2026

(Di venerdì 7 aprile 2023) Vanjae ilancora insiemeal. Il portiere serbo, 26 anni, di proprietà dei granata dal 2017, ha rinnovato il contratto per altre due stagioni, con un'opzione per ...

Con questa nota diffusa attraverso i propri canali, il Torino comunica il prolungamento di contratto con il portiere Vanja Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio Sergej: 'Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto con Vanja Milinkovic-Savic fino al 2026 ma la società granata ha la possibilità di prolungarlo per un ulteriore anno.'

TORINO - Vanja Milinkovic Savic difenderà la porta del Torino fino al 2026. Ufficiale l'estensione di contratto tra il portiere serbo ed i granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di ...Ad annunciarlo è stato il Toro, attraverso una nota ufficiale e una foto con il presidente granata Urbano Cairo. La stagione Dopo tre prestiti - Spal, Ascoli e Standard Liegi - Milinkovic gioca a ...