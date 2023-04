Torino | Milinkovic-Savic rinnova fino al 2026 con opzione 2027

(Di venerdì 7 aprile 2023) Vanja Milinkovi?-Savi? hato il proprio contratto con il. Ad annunciarlo è stato il club granata attraverso una nota ufficiale, nella quale si legge che il portiere rimarrà al Toro “al 30 giugno, condi un anno per la stagione successiva”. “è arrivato nel luglio 2017 e, dopo una serie di esperienze formative in prestito, dal luglio 2020 è rientrato nel club granata dove è diventato il portiere titolare, collezionandoad oggi 72 presenze tra campionato e Coppa Italia – si legge ancora -. Per lui anche 12 partite con la maglia della nazionale serba, con cui ha disputato da protagonista i Mondiali di Qatar 2022?. SportFace.

Il Torino Fc, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver esteso per altri 2 anni il rapporto con Vanja Milinkovic-Savic: il portiere granata, infatti, quest'oggi - venerdì