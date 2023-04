Torino | Juric | 'Belotti tiene ai tifosi ma poteva lasciarsi meglio' E sui riscatti di Vlasic e Miranchuk

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : Verso #TorinoRoma: ?? le parole in conferenza stampa di #Juric allenatore del #Torino#tuttocalcionews #calcio - PagineRomaniste : #Torino, #Juric: “#Belotti? L’anno scorso credevo fosse un top player” #ASRoma - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Torino, le parole di #Juric in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la #Roma - kaizenismo : RT @ToroGoal: ?? Le parole di #Juric pre #TorinoRoma: “Mi dispiace il modo con cui si è lasciato #Belotti. Poteva lasciarsi un po’ meglio co… - siamo_la_Roma : ?? Niente prove tattiche in vista del #Torino ?? #Mourinho depista #Juric ?? Che può aver mandato un suo collabora… -

Commenta per primo Nella Roma che sta preparando la trasferta dicon la squadra di, Mourinho ha fatto perlustrare l'area di Trigoria per evitare la presenza di qualche 'spia ' avversaria . A riportare il retroscena è il Corriere dello Sport, secondo il ...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Linetty, Rodriguez; Valsi; Radonjic; Sanabria. All.Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Iba&...ROMA - Ivanha un occhio chiamato Orecchio. Michele Orecchio , per la precisione, da pronunciare con il ...tratta dell'assistente tecnico incaricato di scrivere i report sugli avversari del...

Juve e Inter, occasione Singo: Juric ha già mandato un messaggio al Torino Calciomercato.com

Ivan Juric, tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Roma, valido per la 29a giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni. Verso Torino – ...Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Torino Ivan Juric. Queste le sue parole in previsione della partita contro la Roma. INFORTUNI – “Abbiamo recuperato Karamoh, Ilic no”. TREQUARTISTI – ...