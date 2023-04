Tommaso Paradiso: “Non ho mai conosciuto mio padre, mi ha scritto su Instagram ma l’ho ignorato” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Per me, bambino, era quella formata da mia madre e da me, la famiglia giusta”: intervistato dal Corriere della Sera, Tommaso Paradiso ripercorre la sua infanzia senza il padre. “All’inizio non mi accorsi neanche di avere un padre – afferma il cantante, undici dischi d’oro e trentasei di platino – per questo sorrido quanto ascolto certi discorsi sulla necessità delle due figure tradizionali come garanzia di una famiglia perfetta”. A novembre partirà per il suo nuovo tour, da poco è fuori il suo ultimo singolo “Viaggio intorno al Sole”. Fondamentale nella sua vita la figura materna, che pur nella sua severità lo ha sempre protetto: “Talvolta mi incuteva persino terrore, lo faceva per proteggermi, perché poi mi ha sempre ricoperto d’amore e di cura e mi ha sempre lasciato libero di fare la mia strada. Ancora oggi siamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) “Per me, bambino, era quella formata da mia madre e da me, la famiglia giusta”: intervistato dal Corriere della Sera,ripercorre la sua infanzia senza il. “All’inizio non mi accorsi neanche di avere un– afferma il cantante, undici dischi d’oro e trentasei di platino – per questo sorrido quanto ascolto certi discorsi sulla necessità delle due figure tradizionali come garanzia di una famiglia perfetta”. A novembre partirà per il suo nuovo tour, da poco è fuori il suo ultimo singolo “Viaggio intorno al Sole”. Fondamentale nella sua vita la figura materna, che pur nella sua severità lo ha sempre protetto: “Talvolta mi incuteva persino terrore, lo faceva per proteggermi, perché poi mi ha sempre ricoperto d’amore e di cura e mi ha sempre lasciato libero di fare la mia strada. Ancora oggi siamo ...

