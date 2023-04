Tommaso Paradiso | «Mai conosciuto mio padre Mi scrisse una volta su Instagram | non ho risposto»

(Di venerdì 7 aprile 2023) È cresciuto senza un, ma sua madre non gli ha mai fatto mancare nulla., in un'intervista al Corriere della Sera, racconta la sua infanzia priva di una figura...

Tommaso Paradiso: «Mai conosciuto mio padre. Mi contattò su Instagram e non ho provato emozioni» Corriere della Sera

È cresciuto senza un padre, ma sua madre non gli ha mai fatto mancare nulla. Tommaso Paradiso, in un'intervista al Corriere della Sera, racconta la sua infanzia priva di una figura paterna: ...